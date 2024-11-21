Автоэксперт Родионов рассказал, что чаще всего автомобили воспламеняются зимой

Зимой возгорание автомобилей происходит гораздо чаще, чем в теплое время года. Об этом рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, сообщили «Известия».
По его словам, это связанно с сезонными проблемами с машиной. Из-за сильных морозов многие детали автомобиля деревенеют, что вызывает микроповреждения и течи. Поэтому любая искра может стать причиной пожара.
Кроме того, зимой возрастает нагрузка на элетросистему автомобиля. Одновременно включается подогрев сидений, стекол, руля и печка. И из-за этого проводка может выйти из строя и случится короткое замыкание, которое вызовет пожар.
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