Автоэксперт Родионов призвал водителей не оставлять машины в низинах из-за риска затопления

На протяжении всего летнего периода не стоит оставлять транспортные средства в низинах. Об этом «Российской газете» сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, указывая на риск затопления.

По словам эксперта, автомобилистам стоит ежедневно следить за прогнозом погоды и стараться парковаться на возвышенностях.

«Если по прогнозу погоды обещают сильный дождь и ветер, то лучше поставить машину в гараж или крытую парковку. Если такой возможности нет, то авто стоит оставить вдали от деревьев, рекламных конструкций и строительных площадок», — процитировал сайт MK.Ru Родионова.

Чтобы сохранить кузов во время дождя целым и невредимым, автомобиль стоит накрыть чехлом или одеялом.

Наша прекрасная Настя

Фейк: Россия запретила мариупольцам торговать овощами и фруктами без ИП

Профилактики нет. Врач — о болезни, которая унесла жизнь Заворотнюк

Фейк: Россия депортирует детей из новых регионов в рамках программы «Полезные каникулы»

Тополиный пух, жара, май! Как справиться с аллергией на белую «вату»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте