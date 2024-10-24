Автоэксперт Родионов: при подготовке машины к зиме нужно проверить свечи и аккумулятор

Директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов дал советы по подготовке машины к зиме. Помимо замены резины, существует ряд других важных процедур, отметил эксперт в беседе с « Российской газетой ».

Специалист рекомендовал проверить состояние аккумулятора и свечей зажигания. Так, если на клеммах пошел окислительный процесс и появились загрязнения, существует большой риск поломки устройства во время мороза.

По словам Родионова, также стоит оценить уровни всех технических составов. Необходимо вспомнить срок эксплуатации моторного и трансмиссионного масел, антифриза и тормозной жидкости, добавили «Известия».