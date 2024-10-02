Автоэксперт Родионов: при дорогом ремонте машины стоит задуматься о продаже

Когда возникает необходимость в дорогостоящем ремонте автомобиля, порой стоит задуматься о его продаже. Об этом сообщил технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с «Российской газетой».
По его словам, в настоящее время замена даже пары кузовных частей и услуги мастера могут выйти в стоимость целой машины. Кроме того, продать транспорт на запчасти — единственное верное решение, если предполагается ремонт половины авто, подчеркнул эксперт.
При соответствующем выборе, отметил Родионов, всегда необходимо добавлять к бюджету покупки новой машины цену на плановое техобслуживание, добавили «Известия».
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