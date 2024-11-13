Автоэксперт Родионов: при 20-градусном морозе машину нужно прогревать не более пяти минут

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов дал советы по эксплуатации машины в зимний период. Об этом сообщили « Известия ».

По словам эксперта, длительный прогрев транспорта увеличивает расход топлива и износ двигателя. При температуре ниже -10 градусов сам процесс должен занимать две минуты, при -20 — не более пяти минут, отметил специалист.

Он также назвал очень вредным совет ставить зимнюю резину только на ведущую ось. Соответствующая конфигурация существенно увеличивает риск потери управляемости. Такая неоправданная экономия может стать причиной заноса на дороге.