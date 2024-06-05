Автоэксперт Родионов посоветовал не заливать в жару полный бак

В сильную жару не следует заливать полный бак, это чревато неполадками. Об этом журналу «За рулем» рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Он предупредил, что заливка под горлышко может привести к пожару. Поэтому лучше не изпользовать полный объем бака.

«Есть риск увеличения внутреннего давления в баке, тогда горючее выдавливается через вентиляционный клапан. В таком случае резко возрастает риск взрыва и пожара», — отметил эксперт.

Как добавило «ФедералПресс», также сильная жара способствует более быстрому износу шин. Нужно внимательно следить, чтобы на них не появились трещины.

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