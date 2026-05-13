Автоэксперт Родионов порекомендовал проверить к лету подвеску и тормоза

С приходом тепла многие автовладельцы сталкиваются с тем, что их подвеска начинает издавать непривычные звуки. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов объяснил «Известиям» , что проблемы возникают из-за потери эластичности резинометаллическими элементами, пыльниками и уплотнениями амортизаторов и рулевого механизма в холодный сезон.

Чаще всего страдают сайлентблоки, стойки стабилизатора, шаровые опоры и амортизаторы.

Родионов советует перед активными поездками летом провести диагностику ходовой части. На осмотре проверяют люфты и состояние всех шарнирных соединений, опор амортизаторов, резинометаллических элементов, рулевых тяг и наконечников.

Эксперт также обратил внимание на то, что на сухом асфальте и с хорошими летними шинами водители часто увеличивают скорость и сокращают дистанции, что приводит к повышенной нагрузке на тормоза. Он подчеркнул, что после зимы и реагентов на дисках нередко появляется коррозия, поэтому перед летом важно провести диагностику всей системы.

«После зимы и реагентов на дисках нередко появляется коррозия, направляющие суппортов могут закиснуть, колодки начинают «подтирать» диск, перегреваются и быстрее изнашиваются. Поэтому перед летом не стоит затягивать с диагностикой всей системы», — отметил эксперт.

Родионов также рекомендовал провести очистку радиатора охлаждения и конденсатора кондиционера, чтобы сохранить двигатель и компрессор в рабочем состоянии.