Автоэксперт Родионов: попадание бензина в дизельный мотор может обернуться ремонтом стоимостью до 1 млн рублей

Технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов рассказал о последствиях попадания бензина в дизельный мотор. Худший вариант предполагает эксплуатацию машину при таких условиях, отметил эксперт в беседе с « Известиями ».

По его словам, работа дизельного двигателя на неподходящем топливе приводит к высокому износу компонентов соответствующей системы. Речь идет о насосе высокого давления и форсунке.

Эксперт отметил, что при повреждении этих деталей автомобилиста ждет дорогостоящий ремонт. Сотрудники сервиса могут запросить от 500 тысяч до миллиона рублей.