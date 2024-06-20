Автоэксперт Родионов: не стоит смешивать разные моторные масла

Многие автомобилисты доливают моторное масло, которое отличается от того, что уже есть в системе. Делать это не стоит, сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов «Российской газете».
По словам эксперта, при смешивании возможна химическая реакция между присадками. Такой нежелательный процесс впоследствии приведет к дорогостоящему ремонту мотора, сообщили «Известия».
Долить другое масло в автомобиль можно в только экстренных ситуациях, например, чтобы добраться до ближайшего СТО, отметил Родионов.