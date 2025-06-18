Автоэксперт Родионов назвал сильные потертости руля признаком большого пробега

Множество мелких повреждений кузова автомобиля — царапины на порогах, кромках дверей и капота — указывают на значительный пробег авто. Об этом рассказал техдиректор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с « Газетой.ru ».

По словам эксперта, машины с пробегом в сотни тысяч километров выдают себя сильными потертостями сидений, рулевого колеса и педалей. Признаком возможного «скручивания» показаний одометра могут быть и новые салонные детали.

«Это повод для вопросов, ведь заменили, скорее всего, изношенную деталь», — пояснил специалист.

Родионов также отметил, что низкая компрессия в цилиндрах двигателя свидетельствует о сильном износе поршневых колец, добавило ИА НСН.