Автоэксперт Рязанов назвал китайские машины FAW, JAC и Tank самыми дорогими в ремонте

Среди китайских автомобилей в России самыми дорогими в ремонте оказались марки FAW, JAC и Tank. Об этом рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов в беседе с «Российской газетой» .

По словам эксперта, средний чек на ремонт моделей FAW составляет около 200 тысяч рублей. Максимальный счет в этом году может достигать 530 тысяч. Автомобили JАС требуют на ремонт свыше 400 тысяч рублей, машины Tank — более 230 тысяч.

При этом перечисленные марки не входят в лидеры списка самых аварийных автомобилей, сообщили «Известия».