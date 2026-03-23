Автоэксперт Распопова посоветовала водителям не воспринимать март как период «всеобщей переобувки»

Главный редактор журнала «Авито Авто» Алина Распопова поделилась с RT рекомендациями, когда следует менять зимнюю резину на летнюю.

По мнению эксперта, не стоит рассматривать март как период «всеобщей переобувки». Необходимо учитывать особенности эксплуатации автомобиля.

«Кто ездит на машине каждый день и в любое время суток, особенно рано утром и поздно вечером, я бы однозначно рекомендовала подождать устойчивых плюсовых ночных температур», — отметила специалист.

Она добавила, что при эпизодическом использовании авто уже можно задуматься о переходе на летнюю резину. Это позволит избежать сезонных очередей на шиномонтаже.