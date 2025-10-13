Автоэксперт Ракитин назвал глубину протектора ключевым показателем качества автомобильной резины

Средний срок службы — пять-шесть лет. По истечении этого времени свойства ухудшаются, и шины стоит заменить. Эксперт подчеркнул важность проверки состояния шипов у шипованных шин. Если их мало, пора менять шины, написал KP.RU.

Глубина протектора — это ключевой показатель качества автомобильной резины. Некоторые шины имеют маркировку для проверки износа.

«К этой истории нужно относиться максимально ответственно, потому что сейчас наступает тот сезон, когда страшен не столько снег, сколько переход через ноль», — предупредил Максим Ракитин.

Автоэксперт Николай Погуляев отметил, что использование летних покрышек зимой ухудшает сцепление и затрудняет управление автомобилем, что может привести к авариям.