Автоэксперт Пожидаев развеял сомнения водителей по поводу электронного ОСАГО

Электронный полис обладает той же юридической силой, что и бумажный, поэтому распечатывать и возить его с собой не обязательно. Об этом Авто Mail сообщил руководитель направления ОСАГО СберСтрахования Антон Пожидаев.

По его словам, инспектор ГИБДД проверяет документ по номеру автомобиля через Национальную страховую информационную систему.

После оформления полис приходит на почту и сохраняется в приложении. Эксперт рекомендует заранее скачать файл в телефон для доступа без интернета и продублировать его в облачном хранилище. По данным Российского союза автостраховщиков, за январь-август 2026 года доля электронных полисов в России достигла 81%.