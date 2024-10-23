Автоэксперт Попов: замену шин стоит проводить при среднесуточной температуре не выше +6 градусов

Автоэксперт Дмитрий Попов дал советы по замене летних шин на зимние. Проводить соответствующие работы пока рано, отметил он в беседе с Gazeta.SPb .

По словам специалиста, переобувать автомобиль следует при среднесуточной температуре не выше +6 градусов.

«Это значит, что ночью должен быть гарантированный минус: -2…-3 градуса, а днем — +8 градусов, например», — пояснил Попов.

В условиях городской инфраструктуры он рекомендовал выбирать фрикционную резину, или так называемые липучки. Шипы в данном случае увеличивают тормозной путь транспортного средства, поскольку отсутствует плотный контакт с асфальтом, добавил эксперт.