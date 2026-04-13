Автоэксперт Попов заявил, что не считает водителей СИМ полноценными участниками дорожного движения

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «Абзацем» выразил мнение, что водителей средств индивидуальной мобильности нельзя считать полноценными участниками дорожного движения.

По его словам, ситуация уже вышла из-под контроля, и сейчас важно не рассуждать о плюсах и минусах, а работать с существующими реалиями.

«Существует некоторое количество проблем, связанных с электросамокатами. Это, в частности, их, „наездников“, уникальный правовой нигилизм, который базируется на отсутствии внятных механизмов неотвратимости наказания», — отметил специалист.

Эксперт добавил, что разовые проверки и наказания после резонансных происшествий носят скорее показательный характер, а большинство нарушений остается без внимания.