Автоэксперт Попов заявил, что хранение автомобиля зимой в гараже ускоряет коррозию

По его словам, хранение машины в закрытом помещении в холодное время года способствует ускорению процессов коррозии. Это связано с резкими изменениями температуры. Если вы регулярно пользуетесь автомобилем, то лучше не ставить его на ночь в гараж. Хранение на улице при морозе более эффективно, так как в холодных условиях химические реакции происходят медленнее.

Также стоит отметить, что нанесение воска на лакокрасочное покрытие при смене сезона поможет замедлить коррозию. Хотя это увеличит расходы на обслуживание транспортного средства, воск будет защищать кузов от различных частиц соли и песка, которые вылетают из-под колес и разрушают защитный слой.