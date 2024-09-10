Автоэксперт Попов: сейчас появилось множество качественных аналогов оригинальных запчастей

Спекулянты зачастую убеждают водителей поставить на машину оригинальные запчасти. Впоследствии они существенно завышают цену и получают сверхприбыль. Об этом рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с радиостанцией Sputnik .

По словам специалиста, перед принятием решения необходимо понять, насколько сильно нужны именно оригинальные детали. Сейчас на рынке представлено множество аналогов, которые отличаются хорошим качеством, отметил Попов.

Он также посоветовал задуматься в такой ситуации о поиске другого автосервиса.