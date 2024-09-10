Автоэксперт Попов: сейчас появилось множество качественных аналогов оригинальных запчастей

Спекулянты зачастую убеждают водителей поставить на машину оригинальные запчасти. Впоследствии они существенно завышают цену и получают сверхприбыль. Об этом рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с радиостанцией Sputnik.
По словам специалиста, перед принятием решения необходимо понять, насколько сильно нужны именно оригинальные детали. Сейчас на рынке представлено множество аналогов, которые отличаются хорошим качеством, отметил Попов.
Он также посоветовал задуматься в такой ситуации о поиске другого автосервиса.
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