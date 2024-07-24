Автоэксперт Попов развеял опасения по поводу падения авторынка в России

О том, действительно ли российский авторынок ждет падение после введения утильсбора, рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов, передала «Вечерняя Москва».

С 1 октября 2024 года вступает в силу повышение утильсбора, в соответствии с которым импортерам придется заплатить 556 тысяч рублей за автомобили с двигателями объемом 1-2 литра. А с 1 января 2025 года сумма возрастет до 667 тысяч рублей. В дальнейшем планируется ежегодное увеличение ставки утильсбора на 10–20% до 2030 года.

Некоторые эксперты считают, что спрос на автомобили в России сохраняется из-за негативных ожиданий потребителей, которые боятся роста цен на автомобили из-за утильсбора и возможного подъема процентной ставки Центрального банка.

Однако Попов уверен, что падения не произойдет. Потому что ничто не сможет остановить российского покупателя. Ставка рефинансирования ЦБ, которая в последние полгода-год значительно возросла, не останавливает покупателей, и кредитные продажи автомобилей продолжаются, отметил собеседник «ВМ».