Автоэксперт Попов рассказал об увеличении штрафов за превышение скорости в 1,5 раза

Депутаты Госдумы приняли решение о повышении ряда штрафов за нарушение ПДД на 50%. Эти поправки прокомментировал RT автоэксперт Дмитрий Попов.

Он объяснил, что речь идет о штрафах за превышение скорости, игнорировании требований знаков и выезде на «встречку».

Кроме того, теперь водители будут платить не 50% от начисленной суммы, если внесут деньги сразу, а 75%. При этом теперь на оплату им будет даваться месяц, то есть 30 дней.