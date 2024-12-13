Автоэксперт Попов рассказал об увеличении штрафов за превышение скорости в 1,5 раза
Депутаты Госдумы приняли решение о повышении ряда штрафов за нарушение ПДД на 50%. Эти поправки прокомментировал RT автоэксперт Дмитрий Попов.
Он объяснил, что речь идет о штрафах за превышение скорости, игнорировании требований знаков и выезде на «встречку».
Кроме того, теперь водители будут платить не 50% от начисленной суммы, если внесут деньги сразу, а 75%. При этом теперь на оплату им будет даваться месяц, то есть 30 дней.
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