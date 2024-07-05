Автоэксперт Попов рассказал, что перегрев автомобиля может привести к поломке двигателя

Он объяснил, что при сильной жаре система охлаждения авто может не справляться и давать сбой. И за этим нужно очень внимательно следить.

«Моторный отсек может разогреться до 100 градусов, критичные перегревы исключены — масло, фильтры и различные жидкости рассчитаны на высокую температуру. А вот система охлаждения такого перегрева может не выдержать», — отметил Попов.

Он подчеркнул, что в случае перегрева из строя может выйти двигатель автомобиля. В этом случае владельца ждет очень дорогостоящий ремонт.