Автоэксперт Попов рассказал, что колесо не должно иметь выходов корда и грыж

В беседе с RT автоэксперт Дмитрий Попов рассказал о признаках износа летней резины.

По его словам, необходимо следить за глубиной рисунка протектора. В самом мелком месте она должна составлять не менее 1,6 миллиметра.

«И как только рисунок протектора до этой риски добрался, это значит — все», — подчеркнул эксперт.

Попов также отметил, что на колесе не должно быть выходов корда, грыж, боковых порезов и других деформаций. Даже если глубина рисунка протектора больше 1,6 миллиметра, коэффициент сцепления колеса с дорогой все равно ухудшается по мере износа.