Автоэксперт Попов рассказал, что камеры ошибочно штрафуют за непристегнутый ремень из-за несовершенства ИИ

Многим автомобилистам приходят ошибочные штрафы за непристегнутый ремень безопасности, которые можно оспорит только лично в Госавтоинспекции или через «Госуслуги». Почему это происходит, сайту телекана «Звезда» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Он объяснил, что штрафы выписывают на основе данных камер, оснащенных искусственным интеллектом. Они анализируют данные полученное изображения, сравнивая контраст. Поэтому, если ремень и одежда одного цвета, то возможны ошибки.

Попов добавил, что у автомобилиста есть только 10 дней, чтобы оспорить выписанный штраф. Если фотография спорная, есть все шансы, что его отменят.