Автоэксперт Попов призвал повысить штрафы для самокатчиков в 10 раз

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «Абзацем» предложил увеличить штрафы для водителей электросамокатов в 10 раз — с 500 до пяти тысяч рублей.

По мнению эксперта, такие меры быстро заставят кикшеринговые компании активизировать контроль за своими пользователями.

«Когда кикшеринговые компании начнут получать за каждого неспешившегося штрафы по 5 тысяч рублей, за день наберут несколько миллионов за тысячи „наездников“, то быстренько начнут штрафовать самокатчиков в пределах сервиса», — отметил он.

Попов подчеркнул, что уже сейчас в России есть камеры, способные фиксировать нарушения со стороны водителей электросамокатов, такие как превышение скорости, спешивание и парные поездки.