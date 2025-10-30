Автоэксперт Попов предупредил о возможном сбое парктроников из-за грязи на радаре

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов подчеркнул в беседе с RT , что умение парковать автомобиль без помощи парковочных радаров является важным навыком для водителя.

По словам специалиста, накопившаяся грязь на поверхности датчиков парковки способна привести к нежелательным последствиям. Зачастую устройство перестает своевременно распознавать объекты, находящиеся позади машины.

Эксперт подчеркнул, что программа подготовки водителей не должна зависеть от наличия парковочных радаров, а автомобилисты должны быть способны ставить транспорт без их использования.