Автоэксперт Попов посоветовал разбавлять «незамерзайку» при небольшом минусе

Если на улице не стоят сильные морозы, а человек купил незамерзайку до -20 градусов, то ее можно смело разбавить водой. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
По его словам, если разбавить такую мощную омывающую жидкость в пропорции 1:1, то получится «незамерзайка» до -10 градусов. Вода не испортит качество продукта, потому что изначально входит в его состав, добавил эксперт.
Он также отметил, что не стоит покупать слишком дешевые омывающие жидкости, потому что в них может содержаться ядовитый метанол, запрещенный в России. Такие «незамерзайки» производятся кустарным методом и могут быть опасны.
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