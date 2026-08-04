Автоэксперт Попов посоветовал очистить радиатор после лета

Автоэксперт Дмитрий Попов рекомендовал после лета очистить радиатор от насекомых, проверить воздушные фильтры и состояние проводов, сообщает RT .

Попов предупредил, что на радиаторе за лето скапливаются комары, мошки и мухи. С наступлением влажной погоды органика может покрыться плесенью и образовать плотный слой перед радиатором.

Эксперт посоветовал в сентябре промыть радиатор мойкой высокого давления. Давление следует установить небольшое, чтобы не повредить трубки. Также он рекомендовал заменить воздушные фильтры с отложениями.

После поездок в южные регионы стоит осмотреть изоляцию проводов: некоторые виды термитов могут повреждать виниловое покрытие. Лобовое стекло Попов посоветовал тщательно вымыть с мылом.