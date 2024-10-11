Автоэксперт Попов посоветовал автомобилистам смазать машину специальным воском перед наступлением холодов

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с телеканалом «Звезда» призвал автовладельцев заранее начать подготовку машины к холодам. Для защиты кузова он посоветовал использовать специальный воск.
«Я всегда перед зимой мою автомобиль и обрабатываю все кузовные детали воском — наношу тонкую пленку, которая позволит защитить кузов от крупинок соли и песка», — сказал собеседник.
Он также призвал поменять перед наступлением зимы щетки стеклоочистителя, а в бачок стеклоомывателя залить «зимние» жидкости. Обработка резинок уплотнителей нужна для того, чтобы они не дубели на морозе.
Обладателям дизельных автомобилей Попов посоветовал начать добавлять в топливо антигель.
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