Автоэксперт Попов подчеркнул, что наиболее серьезными могут быть последствия попадания воды в воздухозабор авто

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, какие меры необходимо предпринять, если в элементы ходовой части автомобиля попала вода.

Специалист подчеркнул, что наиболее серьезными могут быть последствия попадания воды в воздухозабор. Это грозит гидроударом двигателя и повреждением других важных систем. Что касается проводки, то, по словам эксперта, сначала нужно тщательно просушить машину, чтобы оценить масштаб повреждений.

Попов отметил, что необходимо дать автомобилю время, чтобы он просох естественным образом.

«Нужно смотреть, сушить, надо машине дать простояться, просохнуть, чтобы вода куда-то ушла. Хуже всего, когда через воду осуществляется коррозия на платах и, как следствие, перемыкание дорожек и дальше — потеря работоспособности», — пояснил он.

После этого можно приступать к восстановлению автомобиля. Также специалист подчеркнул, что лучше всего хранить машину в месте, где она не сможет попасть в зону затопления.