Автоэксперт Попов отметил, что смена летней резины на зимнюю пока не требуется

Попов подчеркнул, что смена летней резины на зимнюю пока не требуется. Он отметил, что этот процесс нужно начинать, когда среднесуточная температура воздуха около недели будет держаться в диапазоне от 4 до 6 градусов тепла.

«Во-первых, уже можно добавлять жидкость в бачок омывателя, незамерзайку низкотемпературную. Многие специалисты говорят о том, что нельзя смешивать, — это ахинея, потому что это водно-спиртовой раствор. <…> Можно по чуть-чуть доливать», — пояснил Попов.

Кроме того, эксперт рекомендовал обработать силиконовой смазкой все резиновые стыки, чтобы предотвратить их деформацию и примерзание дверей. Он также отметил важность очистки лобового стекла от накопившихся за лето органических загрязнений, которые могут создавать блики зимой и ухудшать видимость.

Попов посоветовал провести процедуры, входящие в ТО и запланированные на зиму, заранее, пока еще тепло. В качестве примера он привел замену масла.