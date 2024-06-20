Автоэксперт Попов: несмотря на поправки в законодательство, ОСАГО по-прежнему будет нужен при передвижении

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «АБН24» оценил законопроект Госдумы, который исключает ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортных средств.

По словам специалиста, водителям следует помнить, что ОСАГО по-прежнему будет необходим при передвижении. Однако если россиянин соберется купить автомобиль и везти его для постановки на учет на эвакуаторе, то в этом случае полис не потребуется.

«Может этот автомобиль сейчас поставят на учет и дочери подарят. И та уже будет ставить его на учет», — объяснил автоэксперт.

Попов добавил, что поправки в законодательство позволят прекратить учет украденного или угнанного автомобиля по заявлению владельца, что избавит его от необходимости предоставлять данные о фактическом отсутствии машины.