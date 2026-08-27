Автоэксперт Попов назвал три шага для подготовки машины к осени

Автоэксперт Дмитрий Попов посоветовал перед осенью вымыть автомобиль, отполировать фары и подготовить омыватель к холодам, сообщает Zvezdanews .

Попов отметил, что за лето на кузове и лобовом стекле скапливаются пыль, грязь и следы насекомых. Их необходимо удалить: жировой налет может бликовать при низком осеннем солнце.

«Мы все лето собирали на лобовое стекло трупики комаров, и от них надо отмыть машину, потому что жировые налеты бликуют при низком солнце», — сказал эксперт.

Он рекомендовал отполировать фары, на которые попадали пыль и грязь. Осенью поездки чаще приходятся на темное время суток, поэтому качество освещения становится особенно важным.

Водителям также следует пропылесосить салон, очистить труднодоступные места и заранее приготовить незамерзающую жидкость. При первых похолоданиях ее можно постепенно добавлять в бачок омывателя.