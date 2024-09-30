Автоэксперт Попков заявил, что упрощение требований к самозанятым таксистам саботирует закон

Заявления о тяжелом положении самозанятых водителей такси и призывы упростить проверки для них представляют собой попытку криминального бизнеса подорвать действующее законодательство. Об этом НСН заявил Андрей Попков, председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист».

Он выразил сомнение в том, что многие пассажиры сегодня выбирают чаты в социальных сетях вместо надежных агрегаторов такси.

По словам Попкова, рынок такси стал настолько криминализирован, включая продажу фальшивых путевых листов, что все привыкли получать быструю прибыль. Теперь, когда новый закон вступил в силу и контрольные органы начали действовать, некоторые пытаются скрыться и заявляют о намерении уйти в подполье.

«В какую тень, если они уже засветились? Это очередной вброс тех структур, которые занимаются криминальным бизнесом. Это все саботаж законодательства со стороны недобросовестных лавочников», — подчеркнул он.

Он добавил, что, вероятно, лишь 1% всех перевозок проходит через мессенджеры. Существуют различные приложения, и у большинства они установлены. Нажмите кнопку, и такси придет за пять минут. Все остальное — кустарные методы.