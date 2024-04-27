Автоэксперт Пономарев рассказал, что эффект от некачественного бензина можно почувствовать сразу после заправки | 360°

Транспорт 27 апреля 2024, 12:44 Автоэксперт Пономарев рассказал, что эффект от некачественного бензина можно почувствовать сразу после заправки

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Эффект от некачественного бензина водитель может почувствовать практически сразу после заправки автомобиля. Чаще всего он проявляется детонационными стуками, сообщил «Известиям» технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев.

По словам эксперта, такое обычно происходит, если залили бензин с очень низким октановым числом.

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«Если водитель заметил преждевременный выход из строя свечей зажигания в комплекте с неровной работой двигателя, снижением динамики, то вероятность плохого бензина также высока», — добавил он.

Захлебывание машины при разгоне также указывает на использование некачественного топлива.