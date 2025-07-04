Автоэксперт Полисов не увидел отличий в маркетплейсах с подержанными запчастями от существующих сервисов

На российском рынке автотоваров наблюдается новая тенденция — появление на маркетплейсах запчастей с пробегом. Член Правления Союза Автосервисов и заместитель гендиректора франшизной сети «ЕвроАвто» Илья Полисов поделился с порталом «Тарантас Ньюс» мнением о том, как это влияет на авторынок.

Эксперт отметил, что инициатива запуска такого рода предложений исходит от самих платформ, а не от потребностей рынка автозапчастей. Илья Полисов подчеркнул, что маркетплейсы с подержанными автозапчастями мало чем отличаются от уже существующих сервисов наподобие «Дрома» или «ЕвроАвто», написала Neva.Today.

Полисов также высказался относительно заявлений о «проверенных продавцах». По его словам, это скорее маркетинговый ход, чем надежная гарантия качества. Даже на рынке новых деталей встречаются бракованные изделия, не говоря уже о товарах с пробегом.

Тем не менее, специалист утверждает, что проблемы из-за неисправных запчастей не так распространены. Часто деталь эксплуатируют до предела, а не заменяют на дефектную. Кроме того, профессиональный автомеханик вряд ли установит некачественную запчасть.