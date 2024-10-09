Автоэксперт Погуляев: замена лишь нескольких шин увеличивает риск ДТП на скользкой дороге

Руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев заявил, что не является сторонником решений, при которых на машине меняют только пару шин, а не весь комплект. Об этом сообщили « Известия ».

По словам эксперта, данный вариант невыгоден и неудобен для водителя.

«Во-первых, у резины будет неравномерный износ. Во-вторых, автовладелец так и будет менять резину по два колеса, причем в ускоренном режиме», — пояснил специалист.

Он также отметил, что такая машина имеет больше шансов попасть в ДТП на скользкой дороге. Кроме того, добавляется нагрузка на многие детали транспортного средства, добавил Погуляев.