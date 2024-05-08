Автоэксперт Погуляев рассказал, что деформация шин может привести к опрокидыванию авто | 360°

Транспорт 08 мая 2024, 11:00 Автоэксперт Погуляев рассказал, что деформация шин может привести к опрокидыванию авто

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Автомобилистам нужно следить не только за двигателем и вовремя проходить ТО, но и проверять состояние шин. Об этом «Газете.Ru» рассказал автомобильный эксперт Николай Погуляев.

Он объяснил, что грыжа на шине — это очень опасно, такая деформация может вызвать серьезную аварию. В частности, на высокой скорости резина может порваться, а авто — перевернуться.

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«Главная опасность грыжи — шина может окончательно порваться в данном месте, вплоть до невозможности восстановить», — подчеркнул Погуляев.

Как добавил сайт KP.RU, проблему с шиной легко решить, если вовремя обратиться к специалистам. Они смогут исправить ситуацию и сделать езду безопасной.

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