Автоэксперт Плисов дал советы, как выбрать автомобильную резину

Правильный выбор автомобильной резины зависит от сезона, типа покрытия и стиля вождения. Перед покупкой стоит учитывать размерность, рисунок протектора и технические характеристики, указанные производителем. Об этом НСН рассказал член правления Союза Автосервисов, заместитель генерального директора ЕвроАвто Илья Плисов.

Для летней эксплуатации подходят шины с более жестким составом и развитыми каналами для отвода воды. Зимние модели различаются по типу: фрикционные для мягких зим и шипованные для обледенелых дорог.

При выборе важно проверять дату изготовления и маркировку. Не стоит экономить на безопасности: качественная резина влияет на длину тормозного пути и управляемость автомобиля.