Автоэксперт Плисов: ассортимент китайских запчастей в РФ вырос в два-три раза

В прошлом году российские водители столкнулись со сложностями, связанными с наличием запчастей для китайских машин. Сохранилась ли актуальность проблемы, рассказал сайту KP.RU член правления Союза автосервисов РФ Илья Плисов.

По его словам, весь год бренды КНР массово завозили в Россию детали. Ассортимент соответствующих товаров на складах крупных компаний вырос в два-три раза, отметил специалист.

Серьезные трудности с поиском запчастей возникают, если речь идет именно об эксклюзивных моделях или комплектациях.