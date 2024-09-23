Автоэксперт Плисов: ассортимент китайских запчастей в РФ вырос в два-три раза

В прошлом году российские водители столкнулись со сложностями, связанными с наличием запчастей для китайских машин. Сохранилась ли актуальность проблемы, рассказал сайту KP.RU член правления Союза автосервисов РФ Илья Плисов.
По его словам, весь год бренды КНР массово завозили в Россию детали. Ассортимент соответствующих товаров на складах крупных компаний вырос в два-три раза, отметил специалист.
Серьезные трудности с поиском запчастей возникают, если речь идет именно об эксклюзивных моделях или комплектациях.
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