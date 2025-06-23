Автоэксперт Петров заявил о невостребованности ряда «серых» кроссоверов в России

Рынок автомобилей в России испытывает трудности с реализацией некоторых «серых» кроссоверов, ввезенных по параллельному импорту. Об этом сообщил автоэксперт Илья Петров в беседе с « Российской газетой ».

По его словам, определенные модели в этой нише не находят своих покупателей.

«Несмотря на разнообразие кроссоверов, предлагаемых через параллельный импорт, вкусы российских автолюбителей в данном сегменте остаются весьма специфическими», — отметил специалист.

Как пояснил Петров, россиян мало интересуют автомобили неизвестных или официально не представленных в России производителей. Кроме того, популярностью не пользуются Infiniti или Hyundai Mufasa, а также BMW X1/X2 и Mercedes-Benz GLA, добавил «ФедералПресс».