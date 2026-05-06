Автоэксперт Песцов призвал ввести единую систему оценки квалификации инструкторов по вождению

Вице-президент Гильдии автошкол России Павел Песцов в интервью ИА НСН заявил, что для повышения уровня подготовки водителей и увеличения числа успешно сдавших на права необходимо ввести единую систему оценки квалификации инструкторов.

По словам специалиста, инструкторы должны передавать ученикам актуальные знания и навыки, востребованные на дорогах сегодня, а не устаревшие методики.

«Для них нужна единая программа обучения и повышения квалификации, тогда все экзамены будут по-другому сдавать и все справятся», — высказался эксперт.

Он также отметил, что сейчас программа обучения в автошколах рассчитана на четыре-шесть месяцев, но в этот срок практически невозможно уложиться.