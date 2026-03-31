Автоэксперт Павлов посоветовал открывать мотосезон при температуре воздуха от +10 градусов

Для первого выезда на мотоцикле после зимнего хранения важны не только техническая подготовка, но и погодные условия. Об этом сообщил руководитель отдела качества продукции и технического обучения Honda Максимильян Павлов в беседе с радиостанцией Sputnik .

Эксперт посоветовал ориентироваться на температуру от +10 до +15 градусов и выше.

«При более низких значениях асфальт прогревается хуже, а значит, сцепление шин с дорогой снижается. Кроме того, холод влияет на эластичность резины», — пояснил специалист.

Даже если днем температура положительная, ночные заморозки могут привести к образованию тонкой ледяной пленки на мостах, эстакадах и в затененных участках дороги. Для безопасного открытия сезона лучше выбирать дни, когда температура ночью стабильно выше нуля.