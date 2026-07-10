Автоэксперт Пахомов указал на ограниченный срок службы популярных в России китайских авто

Вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов указал на главный недостаток китайских автомобилей, которые пользуются популярностью в России. По его словам, эти машины рассчитаны на относительно короткий срок службы — около пяти лет, после чего предполагается их замена. Об этом написало URA.RU .

Пахомов подчеркнул, что китайские автомобили концептуально одноразовые: «Китайские автомобили концептуально одноразовые в том смысле, что на них не применяются технические и технологические приемы, которые позволили бы им сохранять свои свойства на протяжении 10, 15, 20 лет». Это отличается от европейских моделей, которые создаются с расчетом на десятилетия эксплуатации.

Эксперт пояснил, что многие китайские производители не закладывают в конструкцию необходимость сверхдолгой эксплуатации автомобиля. В качестве примера он привел защиту кузова от коррозии: у многих китайских брендов оцинковка применяется лишь на самых эксплуатируемых кузовных элементах, из-за чего остальные детали быстро ржавеют.

Несмотря на это, Пахомов отметил, что не все китайские автомобили уступают европейским по качеству. В его сервисе обслуживаются Volkswagen и Audi китайской сборки, и, по его оценке, они не отличаются от аналогичных машин европейского производства. Также он отметил, что китайские двигатели, устанавливаемые на некоторые автомобили, показывают себя не хуже европейских аналогов.