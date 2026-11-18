Антифриз защищает двигатель от перегрева, но со временем требует замены. Единого срока для всех машин нет, он зависит от типа жидкости и рекомендаций производителя, пишет Autonews .

Интервал замены охлаждающей жидкости зависит от ее типа: одни составы меняют раз в 2–3 года, другие рассчитаны на более долгую работу. Точный срок всегда указан в сервисной книжке автомобиля. При этом просто слить жидкость из радиатора недостаточно — часть антифриза остается в двигателе, отопителе салона и других узлах.

В эфире «Авторадио» Андрей Осипов предупредил, что самостоятельная замена часто оборачивается поломками.

«Частенько, особенно на старых машинах, у нас вылетает после этого водяная помпа», — отметил эксперт.

Чтобы проверить герметичность системы и правильность замены, он рекомендует обращаться в технический центр. Кроме того, антифриз относится к опасным отходам, и его нельзя сливать в канализацию — на СТО для этого предусмотрены специальные емкости.