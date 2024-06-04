Автоэксперт Ольшанский: Volga скоро будет на первом месте по количеству производимых авто в РФ

Новые автомобили бренда Volga вскоре займут первое место по количеству производимых машин в России. Таким прогнозом поделился вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, популяризацию этой марки обсуждают на высшем уровне. Не исключено, что именно на машинах Volga будут ездить чиновники, она будет размером с BMW 5, добавил Ольшанский.

Отмечается, что серийное производство автомобилей намерены запустить в 2024 году на нижегородском предприятии ГАЗ.

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