Автоэксперт Ольшанский рассказал, что наращивание выпуска повысило спрос на автомобили Lada | 360°

03 мая 2024, 14:01
Автоэксперт Ольшанский рассказал, что наращивание выпуска повысило спрос на автомобили Lada
Спрос на отечественные легковушки в России вырос на 80%, и это связано с их повышенным выпуском и поддержкой отечественного автопрома. Таким мнением поделился с НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
Он объяснил, что после слов президента Владимира Путина о необходимости поддержать собственное производтво автомобилей значительно увеличился их выпуск. Теперь на Lada стали пересаживаться даже депутаты.
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«У нас в гараж Госдумы прибыла Lada Vesta, многие депутаты уже на ней ездят. В различных структурах львиная доля российский машин», — подчеркнул Ольшанский.
Он добавил, что отечественные машины значительно дешевле инормарок. Однако за последний год на 20% подорожало обслуживание всех автомобилей.
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