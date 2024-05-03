Автоэксперт Ольшанский рассказал, что наращивание выпуска повысило спрос на автомобили Lada | 360°

Транспорт 03 мая 2024, 14:01 Автоэксперт Ольшанский рассказал, что наращивание выпуска повысило спрос на автомобили Lada

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Спрос на отечественные легковушки в России вырос на 80%, и это связано с их повышенным выпуском и поддержкой отечественного автопрома. Таким мнением поделился с НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

Он объяснил, что после слов президента Владимира Путина о необходимости поддержать собственное производтво автомобилей значительно увеличился их выпуск. Теперь на Lada стали пересаживаться даже депутаты.

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«У нас в гараж Госдумы прибыла Lada Vesta, многие депутаты уже на ней ездят. В различных структурах львиная доля российский машин», — подчеркнул Ольшанский.

Он добавил, что отечественные машины значительно дешевле инормарок. Однако за последний год на 20% подорожало обслуживание всех автомобилей.

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