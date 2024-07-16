Автоэксперт Ольшанский: движение самокатов следует запретить в парках и скверах

Движение электросамокатов и других подобных средств индивидуальной мобильности следует запретить в скверах, парках, на детских площадках. Об этом заявил вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с ОТР.

По словам эксперта, до семи лет ребенок должен ездить на самокате только с родителями, а после 14 лет — по тротуарам и только потом по крайней полосе. При этом конфисковать электросамокаты у нарушителей без решения суда нельзя.

Ольшанский отметил, что стоит уменьшить количество стоянок, где можно взять самокат, и количество зон, где на нем можно ездить.