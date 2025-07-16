Автоэксперт Носов сообщил, что увеличение тормозного пути может указывать на поломку авто

Автомобиль предупреждает владельца о будущих неполадках заранее, и важно вовремя заметить эти сигналы. Об этом «Газете.Ru» рассказал автогонщик программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing Егор Носов.

«Если двигатель издает неровный шум, появился металлический скрежет, тиканье, свист или гул, который раньше не возникал, это повод проверить силовой агрегат», — отметил он. Проблемы с торможением, подвеской или рулевым управлением также могут проявляться через необычные звуки или изменения в поведении автомобиля.

Носов подчеркнул, что увеличение тормозного пути, тяжелый руль или вибрации могут сигнализировать о возможных поломках. «Внезапные провалы тяги или рывки при разгоне могут быть связаны с системой подачи топлива или зажиганием», — добавил автогонщик.

Особое внимание следует уделить контрольным лампам на панели приборов.