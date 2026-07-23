Автоэксперт Нестеренко посоветовал не парковать машину под липой

Автоэксперт Народного фронта Алексей Нестеренко посоветовал по возможности не оставлять машины под деревьями, особенно под липами и старыми тополями. Он пояснил, что ветки могут упасть на кузов, а смола, семена и пух вредят покрытию и узлам автомобиля, сообщает Sputnik .

Нестеренко рассказал, что под деревьями автомобиль лучше не оставлять. По его словам, особенно это касается старых тополей и других крупных деревьев в ветреную погоду.

Эксперт объяснил, что при сильных порывах ветра даже у крепкого дерева может сломаться ветка. У старых и больших деревьев риск выше: они могут упасть на автомобиль целиком. Нестеренко посоветовал следить за прогнозом погоды и не парковаться под деревьями.

Отдельно он выделил лиственные деревья. Березы, липы и тополя, особенно в период цветения, оставляют на стеклах и лакокрасочном покрытии семена и липкие следы. Липа, по словам эксперта, сильно пачкает кузов, а тополиный пух может попасть под капот и забить радиатор.

Нестеренко добавил, что птичий помет и следы от деревьев нужно удалять как можно быстрее. Иначе такие загрязнения постепенно разрушают лакокрасочное покрытие, поэтому их лучше сразу смывать или убирать на мойке.