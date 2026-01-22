Автоэксперт назвал зимнюю ошибку, которая вредит и авто и кошельку владельца

Несвоевременная очистка автомобиля от снега грозит повреждением кузова и ускоренной коррозией. Об этом заявил агентству РИА «Новости» автоэксперт и судебный автотехник Александр Касьяненко.

«Вес снега может негативно сказаться на состоянии кузова автомобиля, особенно если снег мокрый и тяжелый», — рассказал специалист.

Он отметил, что под воздействием влаги металл быстрее ржавеет. Кроме того, образующаяся наледь способна серьезно повредить лакокрасочное покрытие машины.

Эксперт призвал автовладельцев своевременно убирать снег с автомобилей.

Ранее жителям России порекомендовали по возможности не выходить из дома в сильные морозы, так как при температуре ниже -25…-30 резко увеличивается риск переохлаждения и обморожений.